Factcheck: 'Maandelijkse kost asielzoeker: 2255 euro'

'Eerst onze mensen' is de slogan waarmee Vlaams Belang naar de verkiezingen van 14 oktober trekt, zo maakte voorzitter Tom Van Grieken gisteren bekend. Dat zijn partij daarmee geen nieuw geluid laat horen, vindt Van Grieken logisch: 'Er is de afgelopen jaren gewoon niets veranderd.' In verkiezingsdrukwerk dat de partij in juni al verspreidde, neemt ze met name het asielbeleid van de regering-Michel in het vizier: 'Asielzoeker kost maandelijks tot 2255 euro', luidt de kop van een kort stuk.

...