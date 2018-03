Factcheck: 'Je kunt tandpasta beter gewoon uitspuwen, zonder extra te spoelen'

Moet je je tandenborstel vooraf nat maken? Op Radio 1 zei fysicus Dirk Van Dyck (UAntwerpen) onlangs van niet. 'Er zit al 20 tot 40 procent water in tandpasta. Dat is genoeg om optimaal te schrobben.' In Het Nieuwsblad bevestigde Stefaan Hanson, de woordvoerder van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VTT), dat daags nadien. En voegde hij daar iets opmerkelijks aan toe: 'Veel water ná de poetsbeurt is evenmin een goed idee', lazen we. 'Je kunt tandpasta beter gewoon uitspuwen, zonder extra te spoelen. Anders spoel je de bestanddelen in de tandpasta die nog een tijdlang doorwerken, meteen weg.' Is dat zo? Moet níét naspoelen de norm zijn, eerder dan gretig gorgelen tegen die korrelige tandpastasmaak? De meeste mensen walsen nadien toch m...