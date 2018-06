Factcheck: 'Hoe trager je praat, hoe zelfverzekerder je overkomt'

'Stemtonaliteit en -volume zijn heel belangrijke vormen van non-verbale communicatie', schreef gezondheids- en yogaconsulente Goedele Leyssen onlangs in Het Laatste Nieuws. 'Zacht praten in een gewone sociale context komt over als onzekerheid' en 'ook het tempo waarin je praat beïnvloedt hoe anderen je inschatten', lazen we. 'Als we zenuwachtig zijn, hebben we de neiging veel sneller te gaan praten. Vaak wordt onze stem ook schriller, aangezien onze keel samentrekt als we nerveus zijn. Als je vaak lezingen of presentaties geeft, is het belangrijk om je daar bewust van te zijn en te leren hoe je je stemgeluid kunt controleren. Hoe trager je praat, hoe zelfverzekerder je overkomt.'

