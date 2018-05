Factcheck: 'Het is in dit seizoen duurzamer om Zuid-Afrikaanse appels te eten dan Belgische'

'Laat het duidelijk zijn: ook voor mij zijn lokale teelt en productie het allerbelangrijkst', zei Hein Deprez onlangs in De Tijd. Hij is eigenaar en ceo van Greenyard, een van de belangrijkste groente- en fruitondernemers van Europa. Toch zijn in het duurzaamheidsdebat 'heel interessante nuances' te maken, vervolgde hij. 'Appels worden bijvoorbeeld in België geoogst in september. Die zijn het hele jaar door beschikbaar, want ze worden opgeslagen in koelruimtes. Maar die verbruiken wel heel veel energie. Ik kan u verzekeren dat het veel duurzamer is als je tussen nu en eind september appels eet uit het zuidelijk halfrond. Die appel uit Zuid-Afrika en Zuid-Amerika hoeft niet gestockeerd te worden in koelruimtes en hi...