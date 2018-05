Factcheck: 'Examinatoren milder voor laatsten in de rij'

'Een leerkracht die toetsen verbetert, een jurylid in een wedstrijdprogramma of een rechter die een reeks zaken moet behandelen: als je door hen beoordeeld moet worden, kun je maar beter achter in de rij staan of komen, menen de psychologen Kieran O'Connor en Amar Cheema van de universiteit van Virginia.' In het vakblad Psychological Science publiceerden ze experimenten die erop zouden wijzen dat examinatoren 'in het begin strenger oordelen dan op het einde', lazen we onlangs in Het Laatste Nieuws. 'Examinatoren milder voor laatsten in de rij', kopte de krant.

...