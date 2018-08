Factcheck: 'De helft van alle werkzoekenden leeft in armoede'

In een opiniestuk in de krant De Morgen fileerde Matthias Somers van denktank Minerva de arbeidsdeal van de regering-Michel. De versnelde verlaging van de werkloosheidsuitkeringen vindt Somers een gevaarlijk idee: de armoedecijfers bij werkzoekenden waren al alarmerend en dreigen nu uit de hand te lopen. 'In mijn originele tekst stond dat de helft van de werkzoekenden "onder de armoedegrens zit",' zegt Somers. 'De eindredactie van De Morgen verwoordde dat vlotter als "leeft in armoede", die aanpassing lijkt me aanvaardbaar.'

