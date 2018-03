Factcheck: 'Amper 1 Belg op de 10 houdt zijn vleesgebruik binnen de officiële voedingsrichtlijnen'

'Als we gevaarlijke klimaatveranderingen willen voorkomen, moet de productie en consumptie van vlees in ons land tegen 2050 voor de helft naar beneden', schreef onlangs Het Nieuwsblad naar 'de conclusie van een nieuw rapport' van Greenpeace: 'Amper één Belg op de tien houdt zijn vleesgebruik binnen de officiële voedingsrichtlijnen', zei Sébastien Snoeck van de milieuorganisatie in de krant. 'En de vleesproductie is in ons land verantwoordelijk voor zo'n 9 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Als we de zaken op hun beloop laten, zal dat blijven stijgen, tot meer dan 36 procent in 2050.' De meeste mensen zijn bereid minder vlees te eten, 'maar het gaat niet snel genoeg, de tijd dringt', lazen we. Eten 9 Belgen op de 10 meer vlee...