F-35 niet gevechtsklaar tegen Belgische deadline, zeggen experts

Voor het einde van 2018 wil ons land beslissen welk vliegtuig de Belgische F16's moet vervangen. Al geruime tijd lijkt de F-35 in poleposition te liggen, al is officieel nog niks beslist.

De F-35 is in ieder geval een serieuze kanshebber, ook al wordt de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig omringd door berichten over allerlei tekortkomingen. Die problemen lijken vandaag nog lang niet van de baan te zijn.

Wij spraken exclusief met hooggeplaatste Amerikaanse overheidsexperts die brandhout maken van de F-35 in zijn huidige vorm. 'Elke buitenlandse overheid zou tot 2020 moeten wachten met beslissen of ze de F-35 kopen,' klinkt het. Pas dan zal het vliegtuig de broodnodige testfase doorlopen hebben, en pas dan kan duidelijk worden of de F-35 volledig aan de vereisten voldoet.

Zelfs als dat het geval is, hebben specialisten hun bedenkingen bij de kostprijs (volgens Lockheed Martin 85 miljoen) van het toestel. 'Het is alsof je met een Ferrari naar de winkel op de hoek rijd om een boodschap te doen. Je krijgt er de klus mee geklaard. Maar een Volkswagen kan het ook, en voor veel minder geld.'

Bij het kabinet van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) benadrukt men dat er nog geen enkele beslissing genomen is. 'De offerteaanvraag is verstuurd naar de staatsagentschappen, die de constructeurs vertegenwoordigen.'

Van favoritisme voor de F-35 is volgens woordvoerster Laurence Mortier geen sprake. 'We praten enkel met de staatsagentschappen, niet met de constructeurs zelf. Dat is een belangrijke nuance. De beslissing zal genomen worden wanneer de offertes geëvalueerd zijn door het projectteam binnen Defensie. In een optimistische planning zou de beslissing er in de zomer van 2018 moeten komen.'