De Wever steunt Vandeput en haalt zwaar uit naar SP.A

Bart De Wever reageerde voor het eerst op de ophef rond de niet doorgespeelde studie over de levensduur van de F-16's, die zijn minister van Defensie Steven Vandeput in nauwe schoentjes brengt. Hij verdedigt Vandeput.

'Het is natuurlijk merkwaardig dat zo'n document niet tot bij de minister komt,' zei de N-VA-voorzitter in het VRT-journaal. 'Nu moet worden uitgezocht hoe dat komt: heeft men het belang ervan onderschat, is het document gewoon niet belangrijk of is hier sprake van vuil spel en wie heeft dat dan gespeeld en waarom?'

SP.A

Maar De Wever wijst ook met beschuldigende vinger naar de SP.A, dat de studie in handen kreeg en dinsdag openbaar maakte. 'Wie heeft toegang tot die mails en heeft de keuze gemaakt om niet naar de minister te gaan, maar naar de SP.A?' Is dat om een N-VA-minister te beschadigen of zitten hier grotere dingen achter?

De timing is geen toeval, zo besluit hij, nu de regering binnenkort moet beslissen over welk bedrijf de opvolger voor de F-16 mag bouwen. 'Opties moeten worden gelicht en daar spelen grote belangen. Er zijn groepen uit de boot gevallen.'

Wat daarbij vooral veel vragen oproept volgens De Wever is 'dat het lek bij de socialisten zit. En die zijn in het verleden inzake legeraankopen uiteraard gekend voor een bijzonder transparante manier van werken naar bedrijven toe'. Een verwijzing naar de affaires rond Agusta en Dassault.

Niet onhoudbaar

Vandeput zelf bevestigt dat enkele hooggeplaatste militairen, na een gesprek met hem en de chef Defensie Marc Compernol, tijdelijk een stap opzij zetten 'in het belang van het onderzoek', maar benadrukt dat daar geen schuldbekentenis in gezien moet worden. 'Integendeel zelfs'.

De minister blijft erbij dat hij tot dinsdagochtend niet op de hoogte was van het rapport. Hij vindt ook niet dat zijn positie onhoudbaar is geworden. 'Het is voor mij heel belangrijk hierin de juiste feiten te kennen.

'Ik ben uiteraard op elk moment verantwoordelijk, maar als u mij vraagt of ik nog kan werken met Defensie is het antwoord ja.'