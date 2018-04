F-16's langer inzetten? Wouter Beke wil eerst aankoopprocedure nieuwe vliegtuigen afwachten

De levensduur van de huidige F-16's met vijf of zes jaar verlengen is volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke voorlopig niet aan de orde. 'De beslissing om de huidige toestellen te vervangen en 34 nieuwe toestellen aan te kopen, is een jaar geleden genomen in de schoot van de regering. Het is aan de minister van Defensie om de lopende procedure af te ronden', zo zei Beke in De Zevende Dag.

De afgelopen week werd in de Kamer uitgebreid gedebatteerd over het dossier van de F-16's. Er was onder meer een 13 uren durende hoorzitting over de manier waarop binnen Defensie was omgesprongen met een memo van Lockheed Martin over de mogelijke levensduurverlenging en over de precieze betekenis van de tekst.

De slotsom van die lange dag hoorzittingen was dat enkel luitenant-kolonel Rudi Decrop, beter bekend als de 'kolonel X' die de bal in het dossier aan het rollen bracht, volhoudt dat onze F-16's zonder problemen zes jaar langer in de lucht kunnen blijven voor een lage prijs, zelfs een pak goedkoper dan de aankoop van nieuwe toestellen. Die stelling werd tegengesproken door de andere aanwezigen van de luchtmacht, maar vooral door de experten van Lockheed Martin en het Amerikaanse leger.

Volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke is het wachten op het resultaat van de lopende procedure. 'De beslissing over de vervanging is een jaar geleden genomen in de schoot van de regering', aldus Beke. 'Het is de verantwoordelijkheid van de minister van Defensie om die procedure af te ronden en dan een voorstel voor te leggen aan de ministerraad', zegt Beke. Speculeren of vooruitlopen op een mogelijke levensduurverlenging van de huidige vloot, wil de CD&V-voorzitter niet doen. Enkel wanneer aan het einde van de rit zou blijken dat er niet aan de opgelegde voorwaarden is voldaan, 'komt alles opnieuw op tafel'.