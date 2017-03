Expo Magnum-fotograaf Harry Gruyaert: 'Voorsmaakje dat naar meer doet verlangen'

De Belgische Magnum-fotograaf Harry Gruyaert (Mortsel, 1941) raakte geobsedeerd door kleuren nadat hij een reis had gemaakt naar Marokko in 1969. De felle zon en de daarbij horende contrasten op het plaatselijk leven sloegen bij hem in als een spreekwoordelijke bliksem. Uit die shock ontsproot een persoonlijke manier van fotograferen die hij niet meer achter zich zou laten.

...