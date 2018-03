Explosies beschadigen wagens en gevels in Deurne

Er vielen geen gewonden. De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart en het labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse geroepen om vaststellingen te doen, want de politie gaat uit van kwaad opzet.

De twee ontploffingen vonden plaats in de Van Heystveltstraat, in de buurt van de Lakborslei. Welk type explosieven de daders gebruikten en wie of wat het doelwit was, wordt nog onderzocht.

De voorbije maanden waren in Antwerpen en omgeving al vaker voertuigen en woningen het doelwit van aanvallen, meestal in de vorm van beschietingen. Verschillende van die geweldplegingen zouden gelinkt geweest zijn aan het drugsmilieu.