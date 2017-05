Explosie Manchester: 'OCAD volgt zaken op de voet'

Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gezegd in De Ochtend op Radio 1. Zoals gewoonlijk onderzoekt de dienst of er mogelijk Belgische linken bestaan en gaat ze na of er eventueel sprake is van een verhoogde dreiging voor ons land.

"Je ziet dat de dreiging niet weg is, dat we alert moeten blijven", aldus Jambon.

De minister bevestigde dat België ook na de explosie in Manchester op dreigingsniveau 3 blijft, het op één na hoogste niveau. Niveau 4 wordt alleen afgekondigd als de inlichtingen- en veiligheidsdiensten erg concrete info hebben over een nakende aanslag, zo bracht hij in herinnering.

Jambon herhaalde voorts dat "de dreiging ligt op soft targets" zoals openbare plaatsen en evenementen waar veel mensen samenkomen. Bijkomende maatregelen voor ons land kondigde Jambon alvast niet aan. "We gaan nog eens de richtlijnen rond grote evenementen uitsturen naar de lokale besturen, maar dat zijn richtlijnen die we eerder al uitgevaardigd hebben", klonk het wel nog.

New York versterkt veiligheidsmaatregelen

De autoriteiten van New York hebben de veiligheidsmaatregelen op gevoelige plaatsen verscherpt, nadat bij een ontploffing na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in de Britse Manchester Arena 19 doden vielen.

De autoriteiten verduidelijkten dat er geen specifieke dreigingen zijn waargenomen voor de Verenigde Staten. De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo kondigde bijkomende patrouilles aan op "openbare plaatsen die bijzonder gevoelig zijn", en noemde het een "voorzorgsmaatregel" na de aanval in Manchester. "Deze daad van schijnbaar terrorisme bij een concert dat werd bijgewoond door duizenden tieners en jongeren, is een verschrikkelijke en onverklaarbare aanval tegen onze universele menselijke waarden", zei de gouverneur in een verklaring.

"New York is solidair met de Britse bevolking en met onze vrienden over de hele wereld tegen de haat en de terreur", voegde Cuomo toe.

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid heeft verklaard op zoek te zijn naar meer informatie over de aanval, en klaar te staan om bijstand te verlenen aan de Britten. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen van een specifieke dreiging tegen muzikale evenementen in de Verenigde Staten", klonk het. "Toch kan het publiek verhoogde veiligheidsmaatregelen opmerken in en rond plaatsen en openbare evenementen, omdat de autoriteiten bijkomende voorzorgsmaatregelen nemen."