Explosie in treinstation Brussel-Centraal, situatie onder controle

Er hebben een of meerdere (kleine) explosies plaatsgevonden in het station van Brussel-Centraal. De politie heeft het station ondertussen afgezet. De politie is het station gewapend binnengevallen, maar heeft aangekondigd dat de situatie onder controle is. De persoon in kwestie zou zijn uitgeschakeld, zijn toestand is voorlopig onduidelijk. Ook de ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse.