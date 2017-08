Expert tabakspreventie hekelt goedkopere Marlboro-varianten

Het was nieuwssite Newsmonkey die de kat de bel aanbond. Er is een nieuw pakje sigaretten van Marlboro op de markt dat in plaats van 6,50 euro maar 6 euro kost, voor evenveel sigaretten (20). De eerste prijsdaling in dertig jaar, klinkt het.

Producent Philip Morris verkoopt inderdaad in ons land pakje sigaretten aan 6 euro. Het gaat om de variant 'true red', waarvan de verpakking erg lijkt op de gewone 'red'. Er staat wel in grote letters '6 euro' op. Een andere, blauwe, variant heet 'fine touch', waar ook in grote letters '6 euro' op staat.

Volgens Luk Joossens, expert tabakspreventie bij de Europese kankerliga's, gaat het om "verdoken prijsdalingen" van Philip Morris. "Het gaat om reclamestunten om Marlboro goedkoper aan te prijzen", waarschuwt hij. Hij vreest het begin van een prijzenoorlog onder de grote merken en waarschuwt voor de negatieve gevolgen voor de volksgezondheid. "De prijs is juist de belangrijkste maatregel om roken te ontmoedigen".

Hij wil dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) optreden tegen de goedkopere varianten, door de accijnzen te verhogen en de invoering van neutrale pakjes.

Tegenover De Standaard verwijst de woordvoerster van Maggie De Block naar het zomerakkoord dat de regering vorige week bereikte. 'Daar is afgesproken de accijnzen te verhogen. Denken dat de prijs van sigaretten kan dalen, is een illusie.'

Maar omdat de accijnzen niet de enige factor is die de prijs van een pakje sigaretten bepaalt, zijn er voor de fabrikanten wel nog mogelijkheden om de hogere accijnzen niet volledig naar de consument door te schuiven, bijvoorbeeld door te knippen in de winstmarge.

In een reactie ontkent Philip Morris Benelux dat het de prijs van Marlboro 20's Red heeft verlaagd. Het bedrijf zegt wel dat er verschillende varianten zijn van het merk. "Philip Morris Benelux distribueert een reeks van merken op Belgische markt zoals Marlboro, L&M en Chesterfield. Elk merk bestaat uit diverse varianten met elk haar eigen prijs en unieke kenmerken. De versies kunnen onder meer verschillen in pakgrootte, tabaksamenstelling en diameter van de sigaret. De meest verkochte versie is Marlboro Red 20's. Deze wordt in België momenteel verkocht voor 6.50 euro voor 20 stuks", klinkt het. "Alle merken en versies zijn beschikbaar voor alle winkels in België".

Het bedrijf doet verder geen uitspraken over het gevoerde prijsbeleid, wegens "concurrentiegevoelig". Nog volgens Philip Morris Benelux bestaat de variant 'true red' in ons land al sinds januari 2016, en de variant 'fine touch' al sinds eind 2012.