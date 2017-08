Ex-wereldkampioenen Stefan Everts en Joël Smets: 'In België is er amper nog plaats voor motorcross'

'Weet je nog die keer dat wij het WK beslisten op vijf vierkante meter, Stefan?' vraagt Joël Smets met blinkende ogen. Een retorische vraag, want natuurlijk herinnert Stefan Everts het zich maar al te goed. 'Genk 2001', lacht hij. 'Ik val aan en jij schuift onderuit. Bij het uitwijken beland ik in een modderpoel van zeker een halve meter diep. Gas gegeven alsof mijn leven ervan afhing.' Smets grinnikt. 'En mijn motor startte niet. Met de moed der wanhoop probeer ik de machine weer aan de praat te krijgen. Stefan was (houdt wijsvinger en duim vlak tegen elkaar) juist iets sneller weg. Ik haalde hem niet meer in: weg grand prix, weg titel. Het Duel in de Modder noemde de pers het.'

