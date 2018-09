Ex-Rode Duivel Jan Ceulemans komt op voor N-VA in Westerlo

Dat bevestigt huidig N-VA-schepen Herman Wijnants, die jaren met Jan Ceulemans samenwerkte bij voetbalclub Westerlo. Ceulemans krijgt de 26ste en voorlaatste plaats, net voor lijstduwer Wijnants.

Of Ceulemans na de verkiezingen mogelijk in de gemeenteraad zal zetelen of zelfs een mandaat opnemen, zal volgens Wijnants nog moeten blijken. '

'In de politiek is net als in het voetbal alles mogelijk, dus daar gaan we niet op vooruitlopen', zegt Wijnants, die Ceulemans er naar eigen zeggen graag bij wilde voor zijn kennis en netwerk op het vlak van sport.

Ex-recordinternational

De intussen 61-jarige Ceulemans voetbalde in zijn carrière voor slechts twee verschillende clubs: Lierse en Club Brugge. Hij verzamelde 96 caps bij de Rode Duivels, een record tot Jan Vertonghen hem dat vorig jaar afsnoepte.

Ceulemans begon na zijn spelerscarrière aan het trainerschap maar maakte het nooit echt als trainer. In een periode van 23 jaar coachte hij zes clubs: Eendracht Aalst, Ingelmunster, Westerlo, Club Brugge, FC Cappellen en Deinze.