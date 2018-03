Ex-directeur FAVV Pierre Naassens geeft nu tips aan slachthuizen

Pierre Naassens stond in het ­verleden aan het hoofd van de provinciale controle-eenheden in West-Vlaanderen en Antwerpen en was ook even directeur­-generaal Controlebeleid ad interim toen de huidige ceo, Herman Diricks, promoveerde.

Na zijn pensioen richtte Naassens meteen een vennootschap op voor consultancy­opdrachten. Hij werkte onder meer voor het omstreden Izegemse slachthuis ­Verbist.

Juridisch zijn de consultancyopdrachten voor de slachthuizen toegelaten, maar het roept wel vragen op over de sterke verwevenheid tussen de sector en het controleorgaan. Bevoegd minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) geeft aan dat hij de rechtsregels ter zake 'aan het analyseren is'.

Vanuit de oppositie eist Groen-fractieleider Kristof Calvo 'strengere deonto­logische regels en een afkoelingsperiode voor de medewerkers van het FAVV'.

Naassens zelf ziet geen probleem. 'Ik begrijp wel dat mensen daar kritische vragen bij stellen, maar ik wil een hefboom tot verbetering zijn', luidt het.

En ook het FAVV zelf ziet er geen graten in. 'Als ze correct handelen, is er geen probleem. Integendeel, ze hebben expertise, kennen onze actiepunten en kunnen die visie overbrengen. Dat is positief', zegt woordvoerder Philippe Houdart.