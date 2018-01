'Europese Unie moet grotere rol spelen in Israëlisch-Palestijns vredesproces'

Premier Charles Michel veroordeelde de verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die wil de Amerikaanse ambassade verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Michel herinnerde de Palestijnse premier Mahmoud Abbas ook aan het Belgische standpunt over de erkenning van Palestina.

De Belgische premier heeft aan Abbas vooral gezegd dat hij wil dat de Europese Unie een grotere rol gaat spelen in het Israëlisch-Palestijnse vredesproces. 'België had gevraagd om de kwestie te agenderen op de Europese Raad van december', stipte hij aan. 'Ik wil de zaak hoog op de agenda houden en er regelmatig over spreken in de Raad.' Michel en Abbas hebben het in hun onderhoud ook gehad over de situatie in Iran en in Turkije.