Europese lidstaten moeten komende twee jaar minstens 50.000 kwetsbare vluchtelingen opnemen

Twee jaar geleden werd Europa geconfronteerd met ongeziene vluchtelingenstromen, maar als gevolg van het akkoord met Turkije en de versterking van de Europese buitengrenzen komen er in Griekenland en Italië nu beduidend minder mensen aan. "We hebben nu veel meer controle over de situatie", zo stelde eurocommissaris voor Migratie en Binnenlandse Zaken Dimitris Avramopoulos bij de presentatie van een aantal nieuwe migratiemaatregelen.

Zo opent er zich volgens Avramopoulos een "window of opportunity" om het aantal wettelijke en veilige migratieroutes te versterken. Zo beveelt hij de lidstaten aan om de komende twee jaar minstens 50.000 kwetsbare personen bescherming te bieden in Europa. Dat kan gaan om vluchtelingen die momenteel verblijven in landen als Turkije en Libanon, maar de Griek vraagt de lidstaten ook om meer te focussen op Afrikaanse landen als Libië, Niger, Soedan, Tsjaad en Ethiopië.

De aanbeveling borduurt verder op het vrijwillige programma dat de Commissie twee jaar geleden opzette en nu ten einde loopt. In dat kader hebben de lidstaten ruim 23.000 mensen naar Europa gehaald.

De Commissie heeft in totaal 500 miljoen euro veil voor het nieuwe hervestigingsprogramma. Lidstaten kunnen per persoon dus 10.000 euro putten uit de Europese begroting. Dat is ook het bedrag dat is voorzien in het permanente hervestigingsprogramma dat de Commissie in juli had voorgesteld. Dat permanente programma is echter nog steeds niet goedgekeurd.