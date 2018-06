Europese doelstelling hernieuwbare energie: 'Haalbaar als alle landen er samen voor gaan'

Het aandeel van hernieuwbare energie moet in de Europese Unie tegen 2030 toegenomen zijn tot 32 procent. Daarover hebben de Europese Raad, het Europees parlement en de Europese Commissie donderdagochtend een akkoord bereikt. 'Persoonlijk denk ik dat dit haalbaar is als alle landen er samen voor gaan', zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. 'Ik zal met een ambitieus plan naar de Vlaamse regering gaan over hoe en hoeveel Vlaanderen kan bijdragen om die doelstelling met Europa te halen', klinkt het.

Donderdag kopte de krant De Standaard nog dat Vlaanderen de ambitieuzere doelstellingen rond hernieuwbare energie zou blokkeren. Iets wat Vlaams minister-president Geert Bourgeois meteen nuanceerde. 'We zijn zeer ambitieus en we blokkeren niets', aldus Bourgeois. De Vlaamse regeringsleider vindt wel dat de plannen 'haalbaar, betaalbaar en realistisch' moeten zijn.