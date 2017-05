Europese Commissie ziet geen reden om glyfosaat te verbieden

Dat stelde Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Vytenis Andriukaitis dinsdagvoormiddag in de Kamer, waar hij toelichting gaf over zijn beleid in het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Een Europees verbod op glyfosaat is volgens hem vandaag niet aan de orde.

De commissaris kreeg van de Belgische Kamerleden, senatoren en Europarlementsleden vooral vragen over hormoonverstorende stoffen en glyfosaat. Rond die stof, die onder meer in de onkruidverdelger Roundup zit, is heel wat te doen na het uitlekken van de Monsanto Papers en de beslissingen van de Vlaamse en de federale ministers Joke Schauvliege en Willy Borsus om het gebruik door en de verkoop van glyfosaat aan particulieren te verbieden.

Commissaris Andriukaitis legde de nadruk op het belang van de wetenschap in het beleid rond voedselveiligheid en hekelde de misleidende informatie rond glyfosaat. Nadat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) tot de conclusie gekomen was dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is, kwamen de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en een aantal voedselagentschappen na de analyse van alle mogelijke gegevens tot de conclusie dat glyfosaat waarschijnlijk niet kankerverwekkend is. "Het ging om een gezamenlijk standpunt. Waarom wordt deze conclusie doodgezwegen en spreekt men enkel over de eerste studie?", vroeg Andriukaitis zich af.

Voor Andriukaitis is er geen reden om glyfosaat op Europees vlak te verbieden. "De conclusie die op tafel ligt, is dat de stof niet kankerverwekkend of hormoonverstorend is. Ik heb respect voor de wetenschap en de wet. Als de wet slecht is, moet die veranderd worden. Tot dan moet ze toegepast worden", aldus de Europees commissaris. "Als er nieuw wetenschappelijk bewijs is, toon het mij dan en ik zal er rekening mee houden". De lidstaten kunnen altijd producten verbieden waarin glyfosaat vermengd is, benadrukte hij.

De commissaris was ook scherp voor de lobbygroepen: "Waarom praten we vandaag over pesticiden, maar niet over de schadelijke gevolgen van tabak en alcohol? Dat komt door de lobbygroepen".