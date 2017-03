Europees Hof van Justitie: België niet verplicht humanitaire visa af te geven aan Syrisch gezin

Dat meldt persagentschap Belga. Volgens het Hof vallen de aanvragen niet binnen de werkingssfeer van de Europese visumcode, maar enkel onder het nationale recht. Dat betekent ook dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarop de aanvragers en hun advocaten zich beroepen, niet van toepassing zijn.

Met de uitspraak krijgt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gelijk in de fel gemediatiseerde zaak rond de humanitaire visa voor een Syrisch gezin.

Francken is 'zeer tevreden', zo zegt hij in een eerste reactie. Volgens hem zullen Belgische rechters zich nu moeten schikken naar de uitspraak van het Europees Hof.

'Het is nu duidelijk dat het niet de bedoeling is dat we aan iedereen die dat wil een humanitair visum geven. België levert ongeveer duizend humanitaire visa af per jaar, voor religieuze minderheden en mensen uit Syrië. Dat is meer dan vroeger, omdat er nu eenmaal meer conflicten zijn. Maar men kan het ons niet opleggen.'

Waarover gaat het?

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) verplichtte Francken vorig jaar om een Syrisch gezin met twee kinderen visa af te leveren op straffe van een dwangsom, maar Francken weigert dat. Een van zijn argumenten is dat de aanvraag in ons land moet gebeuren, niet in een Belgische ambassade of een consulaat. Het gezin in kwestie had de visa in de ambassade in Beiroet (Libanon) aangevraagd.

In een gelijkaardige zaak van een koppel met drie kinderen - en dus niet in de fors gemediatiseerde zaak rond het gezin met twee kinderen - stapte de RVV naar het EU-Hof met de vraag hoe de Europese verordening die van toepassing is, geïnterpreteerd moet worden.