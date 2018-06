Europeanen bij geheime gevangenenruil tussen Syrische Democratische Strijdkrachten en IS

Onder hen zijn ook Belgen, volgens de krant. Buitenlandse Zaken meldt zaterdag echter 'geen enkele aanwijzing te hebben dat Belgen in handen van SDF voor Koerdische strijders, in handen van IS, geruild zouden zijn'.

Volgens de krant hebben de SDF, een coalitie van Arabische en Koerdische strijders, drie keer in het geheim met IS gevangenen gewisseld. Bij een eerste, in februari, waren 200 jihadisten betrokken, hoofdzakelijk Tsjetsjenen en Arabieren, maar ook 'een zeker aantal Fransen en minstens één Duitser'.

Bij een tweede ruil, in april, ging het om vijftien strijders en veertig vrouwen en kinderen, onder wie Marokkanen, Fransen, Belgen en Nederlanders. Het merendeel is tegen zijn wil naar territorium van IS gestuurd, zo citeert de Daily Telegraph een stamhoofd die als bemiddelaar zou zijn opgetreden. In ruil zou IS evenveel gevangen Koerden vrijgelaten hebben.

De voorlopig laatste ruil zou plaatsgevonden hebben op 6 juni in Hadjin, in de provincie Deir Ezzor. Het ging toen om 15 echtgenotes van jihadisten, zo luidt het.

Volgens de krant zouden bij toekomstige ruilen drie Britten betrokken worden die door de SDF vastgehouden worden. De SDF hebben duizenden buitenlandse jihadisten met tientallen nationaliteiten gevangen genomen. Hun lot is onduidelijk, veel van hun vaderlanden willen hen niet meer terugzien.