Europarlementslid Gérard Deprez (MR): 'CDH heeft een mooie politieke coup gepleegd'

Eind jaren 90 verliet Gérard Deprez de PSC, voorloper van het CDH. Via politieke herverkaveling hoopte hij de dominante positie van de PS in Wallonië te breken. Bijna twee decennia en ettelijke politieke schandalen later heeft zijn indirecte opvolger Benoît Lutgen de zwaar geteisterde socialisten misschien wel het genadeschot gegeven. Al blijft zijn besluit een waagstuk, zegt Deprez.

...