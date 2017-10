Europa voert screening in van niet-EU-burgers die visumvrij naar Schengenzone reizen

Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) kreeg donderdag groen licht van de commissie Binnenlandse Zaken van het Europees Parlement.

Het ETIAS-systeem is grotendeels gebaseerd op de ESTA-procedure die in 2009 in de Verenigde Staten werd ingevoerd. Ook landen als Canada en Australië vragen toeristen en andere reizigers om persoonlijke informatie voor ze binnengelaten worden.

Momenteel hebben de burgers van zowat 60 landen geen visum nodig om naar de Schengenzone te reizen. Vanaf 2020 zullen ze wel hun persoonsgegevens moeten doorgeven voor ze het vliegtuig naar Europa opstappen. Er zal hen onder meer worden gevraagd naar hun naam, geboortedatum, adres, contactinformatie en het land waar ze de EU willen binnenkomen. Ook eventuele veroordelingen en verblijven in conflictzones zullen moeten worden vermeld.

Extra controles

Het opzet van ETIAS is duidelijk: extra controles invoeren aan de Europese buitengrenzen in de strijd tegen terrorisme, illegale migratie en de verspreiding van besmettelijkte ziektes.

Ook al wordt van de luchtvaart- en andere vervoersmaatschappijen verwacht dat ze hun passagiers niet laten opstappen zonder dat ze een ETIAS-document hebben ingevuld, zal het uiteindelijk de douane van het EU-land in kwestie zijn dat beslist of de betrokkene wordt doorgelaten, nadat zijn of haar gegevens getoetst zijn aan de Europese databanken.

Veiligheid

'ETIAS zal de bestaande informatiekloof bij visumvrije reizigers dichten', reageert de Hongaarse Kinga Gal (EVP), die het dossier door het parlement moet loodsen. 'Dit levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de veiligheid van de EU en aan sterkere en slimmere informatiesystemen.'

Ook Helga Stevens (N-VA) volgt het dossier van nabij op. 'Voor de veiligheid van onze burgers is het onverantwoord dat miljoenen mensen zonder voorafgaande screening onze grenzen kunnen oversteken en dan vrij door de Schengenzone reizen', zegt ze. 'Eindelijk is er een doortastend beleid mogelijk, gebaseerd op een efficiënte informatie-uitwisseling uit de verschillende betrokken databanken.'

10 euro

Het invullen van een ETIAS-formulier zal 10 euro kosten, het document blijft daarna drie jaar geldig.

Over het dossier moet het Europees Parlement wel nog overeenstemming vinden met de lidstaten.