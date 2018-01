Europa verwerpt klacht over Ghelamco Arena

Een omstreden boek nam deze week nogmaals de nauwe banden tussen het Gentse stadsbestuur en de voetbalclub AA Gent onder vuur. Een van de voornaamste stellingen van de auteur Ignace Vandewalle, een Bruggeling en ex-LDD'er, is dat de Ghelamco Arena 'illegaal' zou zijn gebouwd. Zo stelt Vandewalle in het besluit dat AA Gent illegale staatssteun heeft ontvangen.

Een gedurfde beschuldiging die verwijst naar een eerdere passage in het boek, waarin de auteur het heeft over een groep supporters van Club Brugge. Die dienden twee jaar geleden formeel een klacht in bij de Europese Commissie wegens illegale staatssteun. Uit navraag blijkt nu dat Vandewalle veel te voortvarend is en zijn informatie op zijn minst slordig heeft gecheckt, klinkt het in de kranten. De Europese Commissie heeft de klacht tegen Ghelamco immers al ruim een jaar geleden verworpen, wat het boek niet vermeldt.