Europa krijgt miniatuur militair commandocentrum

De Europese ministers van Defensie hebben donderdag een afgezwakte versie van een oud Europees project goedgekeurd: een militair commandocentrum. Nu Groot-Brittannië zijn verzet gestaakt heeft, konden ze beslissen om de gezamenlijke defensie, de 'Common Security and Defence Policy', te verbeteren.

Meest zichtbare beslissing is het akkoord over een Europees commandocentrum. Groot-Brittannië verzette zich lange tijd, uit vrees dat de Europeanen op termijn een volwaardig strategisch hoofdkwartier naar het voorbeeld van de Navo zouden uitbouwen.

Woensdag ging minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson toch overstag, maar hij benadrukte dat het MPCC (Military Planning and Conduct Capability) geen echt hoofdkwartier is en dat er maar twintig mensen werken.

Het idee van een militair hoofdkwartier werd al in 2001 gelanceerd door toenmalig Belgisch premier Guy Verhofstadt. "De politieke beslissing is nu genomen", zei de Europese Hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini vandaag. Het MPCC zal de trainingsmissies (EUTM) in Oeganda, Somalië, Centraal-Afrika en Mali leiden.