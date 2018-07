Europa gaat Arco-deal wel degelijk toetsen

'We staan in contact met de Belgische autoriteiten en zullen hun akkoord uiteraard met hen bespreken in de komende weken en maanden', reageerde ze in de marge van een persconferentie.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) verklaarde vanochtend op Radio 1 dat voor de Arco-deal die de regering naar voren schuift in het begrotingsakkoord, geen voorafgaandelijk akkoord van Europa nodig is. MR-Kamerfractieleider David Clarinval sprak dat meteen tegen.

Beursgang Belfius

Bij de toelichting van het begrotingsakkoord werd ook duidelijk dat de beursgang van Belfius is rechtstreeks gekoppeld is aan de vergoeding van de gedupeerde Arco-coöperanten. De uitbetaling van die vergoeding zal pas gebeuren wanneer de regering de definitieve beslissing over de beursgang heeft genomen.

Daarvoor wordt een enveloppe van 600 miljoen euro voorzien. Dat fonds wordt gestijfd door bijdragen van Belfius, beweging.net en de staat, aangevuld met 400 miljoen euro die Belfius als dividend zal uitkeren net voor de beursgang. De bank zal als uniek loket fungeren voor de behandeling van de vergoedingsaanvragen.

