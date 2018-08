Eurocommissaris vraagt Roemeense regering om justitiehervorming te heroverwegen

'Het wetsontwerp van de Roemeense regering brengt in zijn geheel de onafhankelijkheid van rechters in het gedrang en ze perkt de bevoegdheden van het openbaar ministerie in. Ze ondermijnt ook het vertrouwen van het publiek in justitie', zegt Jourova in de Duitse krant Welt. 'Het zou helpen als de regeringsplannen voor een justitiehervorming nog een keer herzien worden.'

Sinds februari 2017, toen de door de sociaaldemocratische partij PSD geleide regering met een eerste spoedverordening de strijd tegen corruptie zou bemoeilijken, trekken burgers massaal de straat op in Roemenië. De betogingen van afgelopen weekend, met tienduizenden betogers in het hele land, waren de grootste sinds maanden.

De protesten zijn gericht tegen verschillende wetswijzigingen die de regering heeft doorgevoerd of die ze plant. Critici menen dat de Roemeense regering de bedoeling heeft om het gerecht te dwarsbomen in de strijd tegen corruptie. Verschillende prominente politici zouden daar baat bij hebben.