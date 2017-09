Etiquette: zo slaat u beleefd uitnodigingen af

Twintig jaar geleden kregen mensen nog een jetsetgevoel bij een huwelijk in het kasteel van Huppeldepup, waren vrijgezellenavonden nog zatte toestanden - met een bierfiets als exuberante uitschieter - en hadden de meeste mensen nog nooit van een babyborrel gehoord. Vandaag mag het allemaal wat meer zijn. Zelfs het fenomeen babyshower (eerst de cadeaus, dan pas de baby) is ondertussen vanuit de Verenigde Staten overgewaaid. Waardoor het prijskaartje voor de gemiddelde gast al snel oploopt: eerst ga je mee op vrijgezellenweekend, daarna moet je alweer het vliegtuig op - want wie trouwt er nog in Vlaanderen? Het mag op zijn minst een gezellig kerkje in de Provence zijn, of een zonovergoten strand in Ibiza. Wat later blijkt de bruid ook zwanger en moet je dus babyshoweren én -borrelen. Supergezellig allemaal, maar wie veel vrienden heeft, ...