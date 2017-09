Ethisch Vegetarisch Alternatief: 'Vleestaks stopt de wanpraktijken in slachthuizen niet'

In gespecialiseerde labs wordt al vlees gekweekt zonder dat er nog een dier aan te pas komt, met stamcellen. Zo kunnen bepaalde gifstoffen en virussen die bij gekweekte dieren voorkomen ook vermeden worden. Denkt u dat de vleeslobby hier een spaak in het wiel steekt? (Luc Trauwaen, Koekelare)

Nena Baeyens: We moeten de evolutie van kweekvlees zeker nauw in de gaten houden. Steeds meer grote bedrijven investeren in zulk vlees, maar ook in plantaardige voedselbronnen die sterk op vlees lijken. En ook die 'vleeslobby' is geen zwart-witverhaal. Voor de producenten en distributeurs van vlees maakt het niet zoveel uit waar hun grondstoffen vandaan komen. Voor de kwekers natuurlijk wel, maar ook daar zien we verschuivingen. In de VS investeert grote speler Tyson Foods bijvoorbeeld al in plantaardige alternatieven voor vlees. Delen van de sector zijn zeker progressief genoeg om die trends te volgen in plaats van ertegen te blijven v...