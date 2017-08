Ethicus Gie van den Berghe: 'Maarten Boudry's argumentatie wemelt van de historische fouten'

Gie van den Berghe was aardig op weg het hele debat over Maarten Boudry (33) aan zich te laten voorbijgaan. 'Ik had er geen zin in', zegt de Gentse moraalwetenschapper terwijl hij naar een van zijn boekenkasten wijst. 'Op mijn 72 heb ik geen tijd meer te verspillen. Er valt nog zo veel te lezen en te ontdekken.' Zeker, hij had iets horen waaien over de delicate vergelijking waaraan Boudry zich in een interview in de krant De Morgen had gewaagd. De jonge filosoof, atheïst en scepticus had na de neonazibijeenkomst in het Amerikaanse Charlottesville een passage getweet uit een eerder dit jaar verschenen essay, gewijd aan de mythe van 'zinloos geweld'. Kern van de Twitter-boodschap: jihadisme is in wezen gevaarlijker dan nazisme. Er stak een storm van protest op, die nog aanzwol toen Boudry aan De Morgen tekst en uitleg gaf. Religieuze ideologieën, zo betoogde hij, zijn in regel haatdragender en kwaadaardiger dan seculiere ideologieën zoals het nazisme. Hitler en co. pleegden weliswaar misdaden op industriële schaal, maar altijd vanuit een rationele, wetenschappelijke logica. Zo ook de uitroeiing van de Joden, waarbij de nazi's volgens Boudry een zekere schroom aan de dag legden. Ze zouden niet hebben staan pronken met hun gruwelen, wat jihadi's net wel doen. In reacties werd Boudry een negationist genoemd. In opiniestukken en op sociale media werd zijn ontslag als professor aan de Universiteit Gent geëist.

