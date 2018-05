Escaperoomkampen voor kinderen zijn de nieuwe hype deze zomer: '2018 is echt een topjaar'

'Ouders die vrij kunnen kiezen wanneer ze vakantie nemen, maar één kind hebben zonder een speciale zorgbehoefte en onbeperkte financiële middelen, ondervinden doorgaans geen probleem om de zomer te plannen' zegt Lutgard Vrints, medewerker van de studiedienst van de Gezinsbond. Maar voor de meeste ouders is de lange zomervakantie een ingewikkelde puzzel. 'Denk aan gezinnen met meerdere kinderen, aan ouders met onregelmatige uren, ouders met kinderen met een zorgbehoefte, ouders die het financieel moeilijk hebben en ouders die niet de hulp kunnen inroepen van de ultieme back-up: de grootouders', verduidelijkt Vrints. Want grootouders zijn, aldus de Gezinsbond, voor acht op de tien ouders in Vlaanderen minstens een deel van de opvangoplossing in de zomervakantie. Al is het maar de vraag of die grootouders, als iedereen langer moet werken, die rol kunnen blijven vervullen.

