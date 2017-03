Eric Seghers, broeder-econoom van Averbode: 'Iedereen zou moeten ondernemen zoals wij'

Onder zijn lange witte habijt vangen witte sokken in sandalen nu en dan de eerste zonnestralen van het jaar op. Alleen een norbertijn, in de volksmond een 'witheer' genoemd, raakt daar vandaag nog mee weg. Eric Seghers is econoom van opleiding en broeder-econoom van de Abdij van Averbode: hij waakt over de financiën van de kloostergemeenschap. Hij schrijdt door de grote ruimte van Het Moment, het 'belevingscentrum' waar bezoekers sinds de lente van 2016 worden ontvangen. Het kijkt uit op de kerk, de abdijgebouwen en de omliggende natuur. Seghers vertelt dat de broeders erop toezagen dat de inrichting sober bleef, dat ze de architect bijna hebben moeten dwingen om de tafels en banken te bestellen bij een bedrijf uit de sociale economie, en dat er binnen noch buiten op het terras muziek te horen valt: 'Alles moet passen bij de gewijde stilte die een abdij eigen is.'

