Ergernis over levensloop kandidaat-premier in Italië

Nu is er ook nog eens ergernis ontstaan over het CV van de mogelijke toekomstige premier.

Hij is nog niet eens in functie of er zijn al twijfels gerezen: de kandidaat-premier van een populistische regering in Italië wordt beticht van ongerijmdheden in zijn CV. Jurist Giuseppe Conte heeft daarin gerenommeerde universiteiten over de hele wereld opgesomd, waaronder ook de New York University (NYU).

Een woordvoerster van de NYU zei in de New York Times echter dat ene Giuseppe Conte daar student noch lid van een faculteit is geweest. De Vijfsterrenbeweging (M5S) maakte dinsdag echter duidelijk: Conte heeft op geen enkel moment geschreven dat hij cursussen of een masters aan de universiteit heeft gevolgd, maar enkel zijn studie rechten had 'bijgeschaafd en opgefrist'.

De protestpartij M5S en de rechts-populistische Lega hadden Conte maandagavond als kandidaat-premier voorgedragen. Verwacht wordt dat president Sergio Mattarella de 53-jarige politieke neofiet de opdracht zou geven om een regering te vormen. Maar hij wil eerst nog bezwaren uit de weg ruimen, zo is van het presidentschap vernomen. Voor woensdag wordt geen beslissing verwacht.

Mattarella had dinsdag nog overleg met de voorzitters van de beide parlementaire kamers. De plannen van beide partijen om af te stappen van het door de EU gedicteerde bezuinigingsbeleid, en miljarden kostende projecten en belastingverlagingen door te voeren, zorgen gezien de torenhoge staatsschuld van Italië in heel Europa voor grote bezorgdheid. Strijdpunt is ook de bezetting van de sleutelpost op Economie en Financiën. Want als mogelijke kandidaat wordt euroscepticus Paolo Savona genoemd.

De professor economie zou de kandidaat van de Lega zijn. De in 1936 geboren Savona vindt de euro een 'Duitse gevangenis'. De krant La Stampa citeert verder uit zijn autobiografie: 'Duitsland heeft zijn visie voor zijn rol in Europa na het nationaal-socialisme niet veranderd, het heeft zich enkel van de idee afgewend om dit met wapengeweld af te dwingen'.

Het is weinig waarschijnlijk dat de president een kandidaat als Savona voor het centrale ministerie zal laten passeren. Maar de tijd dringt. Italië heeft dringend politieke stabiliteit nodig. De verkiezingen van 4 maart waren zonder duidelijke winnaar verlopen. Na wekenlange onderhandelingen wilden uiteindelijk de Lega en de M5S het samen proberen.