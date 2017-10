Eren Gouden Dageraad en co Léon Degrelle in België?

Drie Grieken, een paar Italianen en een Duitser komen een hotel in Bouillon binnen. Het zou het begin van een flauwe grap kunnen zijn, maar die stáán er niet in Léon Degrelle - De Führer uit Bouillon, de nieuwe biografie over de beruchte leider van de Waalse collaboratiepartij Rex (zie ook voorpublicatie op blz. 116). Daarin beschrijft auteur Bruno Cheyns hoe dat 'illustere gezelschap' (de Grieken zijn lid van de fascistische partij Gouden Dageraad) in augustus 2014 naar het Waalse plaatsje Botassart afzakt om er aan de oevers van de Semois een gedenkplaat neer te leggen. Daar rust 'le beau Léon', of toch een deel van zijn gecremeerde stoffelijk overschot. Cheyns zag de gedenkplaat niet zelf, wel het ontwerp ervan. 'Twee onafhankelijke bronnen hebben het bestaan ervan bevestigd', vertelt hij aan Knack. 'Net als Resistances.be, een website die Franstalig extreemrechts monitort.' Daarom besluit hij in zijn boek: 'Meer dan een eeuw na zijn geboorte was de meest beruchte zoon van België opnieuw thuis.'

Dat dit zo lang moest duren, is te danken aan Louis Tobback (SP.A), minister van Binnenlandse Zaken op het moment dat Degrelle in 1994 stierf. De ter dood veroordeelde collaborateur woonde sinds de bevrijding in Spanje, beschermd tegen uitlevering door het Franco-regime. 'Aangezien ze hem daar zoveel jaren hebben willen houden,' verklaarde Tobback in de Kamer, 'kunnen ze hem nu ook terugnemen.' Met een Koninklijk Besluit verbood hij op 18 april 1994 de repatriëring. Dat was geen heldendaad, zegt Tobback vandaag: 'Behalve een of andere fascistische gek zou iedereen dat toch gedaan hebben?' In de bedevaart van het illustere gezelschap in 2014, waarvan hij nu voor het eerst hoort, ziet hij de 'meest belachelijke uitingsvorm' van een gevaarlijke tendens: dat fascistisch extreemrechts weer de kop opsteekt in Europa. 'Iedereen weet toch dat Degrelle een ordinaire tafelspringer was, een carnavalsführer?'

Volgens Tobback moet die gedenkplaat verwijderd worden. 'Tenminste, als ze aangewezen kan worden.' Dat is niet het geval. De SP.A'er zou er ook niet te veel energie in stoppen. 'Tot zo'n gedenkplaat echt gevonden is, lijkt dit me toch een beetje een verhaal van Loch Ness. Laten we het niet opblazen.'

