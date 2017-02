Er was maar een thema in de Kamer: de Kamervoorzitter

Er was vandaag maar één echt thema in het Federaal Parlement: Siegfried Bracke, die nota bene de zitting moest leiden - een zelden geziene situatie. Met zijn postje in de adviesraad van Telenet balanceerde de Kamervoorzitter op een slap koord en riep hij bakken kritiek over zich af.