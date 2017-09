'Er is verdorie te weinig sport op tv'

Een gedachte-experiment in quizvorm. Pluk vijf willekeurige mannen van straat en vraag of ze samen de 23 Rode Duivels kunnen opsommen die vorig jaar geselecteerd waren voor het EK. Ik ben zo goed als zeker dat hen dat lukt. Vraag hen vervolgens welke aandelen er in de BEL 20 zitten, wie de federale ministers zijn en hoeveel alkalimetalen er bestaan. Tenzij er toevallig een straffe quizzer bij zit, zie ik dat niet goed komen. Omdat sport de mensen door de strot wordt geramd, zoals drie wetenschappers beweren in een opiniestuk op Knack.be? Mis. Sport gaat naar het hart. Het begeestert. Wie er niet van houdt, onderschat de wervende kracht van sport. Ik mijd hier bewust het cliché van sport als 'de belangrijkste bijzaak van het leven'; voor veel mensen is het zonder twijfel een hoofdzaak. Het is meeleven, euforisch zijn overwinningen, nederlagen leren plaatsen, en daar 's anderendaags samen over praten aan de koffieautomaat. Dit gaat pathetisch klinken, maar volgens mij houdt geen enkele menselijke activiteit een samenleving zo bijeen als sport. In het beste geval zet het nog aan om zelf wat zweet te vergieten.

De drie wetenschappers menen dat er ruimte vrij komt voor de echt belangrijke dingen als je het sportjournaal afbouwt. In feite zijn ze vooral teleurgesteld dat de wetenschapsjournalistiek zo weinig aanzien heeft. Bij dat laatste kan ik me iets voorstellen, maar hun oplossing houdt geen rekening met de menselijke natuur (ironisch, voor wetenschappers). Ik wil niet alleen maar belangrijk, gewichtig nieuws. Volgens die maatstaf moeten we het in het journaal alleen nog praten over de hongersnood in Afrika: tegenover lijden is al de rest moreel gezien irrelevant.

Er is verdorie veel te weinig sport op tv... en ook te veel. De marketingjongens kennen de waarde van passie, en bombarderen u met ongelooflijk veel voetbal. De kijkcijfers geven hen gelijk, maar zelfs een liefhebber als ik denk: 60 matchen per jaar per club, moet dat? Ik zou meer aandacht schenken aan wat nu de nevensporten wordt genoemd.

Dat de stunts van de Belgische volleybalmannen op het EK niet vooraan in het journaal en op de één van elke krant staan, is een schande. Ook maatschappelijk: enig idee hoeveel fans er elk weekend een volleybalmatch bezoeken? Wie trouwens een goede reden kent waarom de drie Vlaamse kwaliteitskranten geen eigen sportredactie hebben, mag dat altijd melden. Hun buitenlandse tegenhangers pakken net uit met hun doorwrochte sportverslaggeving.

PS: In mijn gedachtequizje had ik het over mannen. Zij zijn vandaag inderdaad de grootste sportconsumenten, al is dat sterk aan het verschuiven. De komende twintig jaar haalt de vrouw die achterstand in. Het lijkt mij niet dom dat media daar op inspelen en dus... meer aandacht besteden aan sport.

Jef Van Baelen is sportjournalist voor Knack.