'Er is in Wallonië potentieel voor een partij zoals de N-VA'

De beslissing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om in Steenokkerzeel te voorzien in gesloten units voor uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen, beroert ook in Wallonië de gemoederen. 'Tegelijk hebben veel Franstalige partijen het moeilijk om positie te kiezen', zegt Marco Martiniello, migratie-expert aan de Universiteit van Luik. 'Uiteindelijk past Theo Francken alleen toe wat een vorige regering al eens beslist heeft. Het CDH levert nu kritiek, terwijl zij destijds dezelfde ...