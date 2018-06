'Er is blijkbaar helemaal geen N-VA'er nodig om in Vlaanderen een identiteitsdebat te voeren'

Geheel per toeval las ik op de website van Rekto Verso een open brief van Anissa Boujdaini, een slam poet van wie ik nog nooit had gehoord. Ze richtte haar schrijven aan Denis Van Laeken, de directeur van de Antwerpse Monty, van wie ik ook nog nooit had gehoord (voor elke voorstelling daar loopt er altijd een klein vrouwtje met wit haar rond in de inkomhal, ik ging ervan uit dat zij de bazin van de zaal was). Het woord valt niet in de nochtans uitgebreide aanklacht van Boujdaini, maar het komt erop neer...