Enquête studentenblad Dwars: jong links valt voor Groen, SP.A haalt amper 2 procent

Het studentenblad bevroeg 831 middelbare scholieren en studenten van 16 tot 26 jaar oud over hun politieke interesses. Groen blijkt bij deze groep het grootste stemmenkanon en klokt af op 28,8 procent. De partij kaapt daarmee grotendeels linkse spectrum en zet de SP.A met 2,2 procent nagenoeg volledig buitenspel. Na Groen volgt - op ruime afstand - N-VA met 13,5 procent, op de hielen gezeten door Open Vld (11,7 procent). CD&V en Vlaams Belang stranden op respectievelijk 6,7 en 2,9 procent.

De PVDA werd volgens het blad 'jammerlijk over het hoofd gezien' in de meerkeuzevraag, al noemde 6,5 procent van de respondenten de partij via de optie 'andere partij'. Een vierde van de respondenten zegt aan zijn keuze vast te houden en dat geldt nog iets meer voor Groenkiezers dan N-VA-stemmers.

'Jonge linkse stemmers lijken de verantwoordelijke rol nu volledig bij Groen te leggen", stelt Peter Van Aelst, onderzoeksprofessor Politieke Wetenschappen (UAntwerpen), die de discrepantie tussen Groen en SP.A frappant vindt. De studenten zijn het erover eens dat politici moeten werken aan thema's die jongeren aanbelangen, zoals onderwijs, de toekomst van jongeren, en gezondheidszorg. Ecologie scoort evenzeer hoog, maar is geen consensusthema.

De politiek krijgt evenwel niet het grootste vertrouwen. 'Slechts 3,2 procent van onze deelnemers schenkt zijn volle geloof, 30,8 procent voegt daar een 'ja, maar' aan toe. Al staan studenten vooral neutraal (42,4 procent) neutraal ten opzichte van het hele gebeuren', klinkt het. Vier op de vijf deelnemers zegt te blijven stemmen, ook al zou de opkomstplicht verdwijnen. 'Stemmen is de norm binnen onze samenleving', stelt Van Aelst. De twijfelaars werden vooral aangetroffen bij de minderjarige respondenten.