Energiesubsidies gaan vooral naar hogere inkomens

Dat blijkt uit studie van Steunpunt Wonen, waarover De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg schrijven.

De federale overheid gaf tussen 2006 en 2013 drie miljard uit aan fiscale aftrekken voor energiebesparing. 58 procent van dat bedrag ging naar gezinnen met een inkomen van meer dan 40.000 euro netto belastbaar, vooral tweeverdieners, die daarmee tot de dertig procent hoogste inkomens behoorden. Wie tussen 10.000 en 20.000 euro verdiende, kreeg slechts acht procent, de allerlaagste inkomsten slechts 0,2 procent.

Hetzelfde met Vlaamse premies

Tussen 2009 en 2014 zijn daarnaast in Vlaanderen ook bijna 1,1 miljoen premies uitbetaald voor onder meer isolatie, hoogrendementsglas en verwarming. De Vlaamse overheid besteedde daar 358 miljoen euro aan, maar slechts 12,5 miljoen daarvan ging naar beschermde afnemers, leefloners, hulpbehoevende bejaarden of personen met een handicap. "Vraag is of zij deze stap hadden gezet zonder deze stimulans", aldus Griet Verbeeck van Steunpunt Wonen "De meer gegoede huishoudens hadden waarschijnlijk ook zonder deze ondersteuning de middelen gehad om de investering te doen", besluit ze.