Elke Roex (SP.A) gedegouteerd uit intercommunale gestapt: 'Inkomen moet in verhouding staan met prestaties'

Het ontslag van Tom Balthazar als SP.A-schepen in Gent doet de discussie over intercommunales en afgeleide constructies oplaaien. 'We moeten de wildgroei aan intergemeentelijke bedrijven weer onder controle krijgen. De vraag is alleen: hoe?'