Elke overheid krijgt persoon die toeziet op correcte informatie-uitwisseling

'Bij een terreuronderzoek moet je de hooiberg niet groter maken, maar moet je gerichter naar de speld zoeken. Door de nieuwe kaderwet zullen bijvoorbeeld justitie en politie op een systematische manier gegevens uitwisselen. Zo krijgen ze de juiste tools in handen om de strijd tegen terreur op een efficiënte manier te voeren', zegt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD).

Ook komt er een coherent, compleet en duidelijk rechtskader voor gegevensuitwisselingen van en naar de publieke sector. Een dpo bij elke overheidsdienst zal toezien op een correcte informatie-uitwisseling, met respect voor de privacy, voor de bescherming van de gegevens van burgers.

'Dankzij de aanstelling van een dpo worden de gegevens van de burgers continu opgevolgd en beschermd. Ook de transparantie verbetert: de dpo behoudt het overzicht over de wirwar van overheidsdatabanken waarin onze gegevens zitten en volgt op wat er met onze gegevens gebeurt. De volgende stap is een privacypaspoort. Met een privacypaspoort kunnen burgers zien in welke databanken hun gegevens zitten en wat er uiteindelijk mee gebeurt. Zo krijgen ze opnieuw controle over hun gegevens. Op termijn zouden burgers ook de keuze moeten krijgen om hun privacy zelf te kunnen beheren. In sommige databanken zullen we verplicht zitten, maar andere zullen optioneel zijn', zegt De Backer.