Elke dag meer dan vierduizend bestuurders geflitst

In 2017 vlogen 1.595.991 chauffeurs op de bon voor te snel rijden, goed voor 4.373 per dag, blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Een stijging van liefst 27,5 procent. 'De toename is voornamelijk te verklaren door het gestegen aantal trajectcontroles én door de radars die de lokale politiezones aangekocht hebben', zegt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die de cijfers opvroeg.

De trajectcontroles op de autosnelwegen zijn goed voor 17,6 procent van alle snelheidsboetes. Vooral op de E17 richting Antwerpen laten veel chauffeurs zich betrappen, goed voor bijna 150.000 pv's. De trajectcontrole op de E40 richting Brussel leverde zo'n 90.000 boetes op.