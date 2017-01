Elio Di Rupo: 'Sinds WO II hebben we geen regering gehad die zo verwoestend was'

PS-voorzitter Elio Di Rupo heeft in zijn nieuwjaarstoespraak scherp uitgehaald naar het sociale beleid van de federale regering. "Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we geen enkele regering gehad die zo verwoestend was op sociaal vlak".