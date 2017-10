Elio Di Rupo (PS) wil cannabisclub starten in Bergen

Een cannabis social club is een coöperatieve organisatie waarin de leden collectief cannabis telen voor eigen gebruik. België telt een handvol van zulke clubs, meestal initiatieven van activisten die ijveren voor de legalisering van cannabis. Maar het kweken, verhandelen en bezitten van cannabis is bij ons verboden. Er zit evenwel een grijze zone in de wet waarop cannabis social clubs zich beroepen. Volgens een ministeriële richtlijn van 2005 geldt voor volwassenen die maximaal 3 gram cannabis of één plant bezitten en geen overlast veroorzaken de zogenaamd laagste vervolgingsprioriteit. Clubs zonder winstbejag waarin elk lid ook slechts één plant bezit, zouden op grond van die richtlijn volgens voorstanders ook moeten worden gedoogd. Maar precies omdat het gaat om een tamelijk rekbare interpretatie van de ministeriële richtlijn, hebben alle bestaande cannabis social clubs zich tot dusver grote moeilijkheden met politie en justitie op de hals gehaald.

