Elf miljoen euro extra voor zorgbehoevende bejaarden

In totaal hebben we in Vlaanderen zo'n 80.000 plaatsen in rusthuizen. Daarvan zijn er nu bijna 46.000 erkend voor zware zorg. Vandeurzen werkt inmiddels ook aan een nieuw financieringssysteem voor de ouderenzorg. Daarbij zal de patiënt ook een deel van de Vlaamse subsidies krijgen, zoals nu al bij de gehandicapten gebeurt. De instellingen krijgen nog geld, maar de patiënt kiest zelf wat hij met zijn budget doet.