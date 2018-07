Electrabel is plannen van bunker Tihange 3 kwijt

Electrabel vindt de plannen van de bunker van de kerncentrale Tihange 3 niet meer terug. Dat schrijven de kranten van Sudpresse donderdag. De kerncentrale ligt stil sinds in het gewapend beton van de bunker - een gebouw in het niet-nucleaire gedeelte waarin de back-upsystemen zijn ondergebracht - fouten werden vastgesteld.

'Electrabel is momenteel niet in staat om aan de veiligheidsinstantie, zoals door haar gevraagd, de plannen 'as built' (zoals gebouwd, nvdr.) van de bunker van Tihange 3 te leveren. De plannen 'certified for construction' (CFC) doen daarom dienst als plannen as built en vermelden geen anomalieën', antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) op een vraag van Ecolo-Kamerlid Jean-Marc Nollet.

'Ik zie maar twee mogelijkheden', zegt Nollet in de kranten van Sudpresse. 'Of het gaat om amateurisme, of er is destijds een misdrijf gepleegd.'

Tihange 3 ligt al sinds 30 maart stil. Midden juni paste Engie Electrabel de onderhoudsagenda van de kerncentrales aan, waardoor Tihange 3 nog tot eind september buiten dienst zal zijn.